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Маршрутные теплоходы в Венеции теперь будут работать на оливковом масле

25 июня 2018 10:43
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Новости Италии. Этот эксперимент договорились провести администрация муниципалитета и транспортная компания региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрутные теплоходы в Венеции теперь будут работать на оливковом масле-1

Дело в том, что паромы ходят круглосуточно, а поскольку работают они на солярке, в воздух выбрасывается большое количество вредных выхлопных газов. Власти надеются, что благодаря нововведению удастся значительно сократить загрязнение воздуха.

Маршрутные теплоходы в Венеции теперь будут работать на оливковом масле-4

Использоваться будет переработанное масло из кафе и ресторанов. Сначала его отфильтруют, а после отправят на биоперерабатывающий завод, где из него произведут экологически чистое топливо. В проект уже вложили 600 тысяч евро.

Маршрутные теплоходы в Венеции теперь будут работать на оливковом масле-7


 

# Необычный транспорт # Фотофакт

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