Маршрутные теплоходы в Венеции теперь будут работать на оливковом масле

Дело в том, что паромы ходят круглосуточно, а поскольку работают они на солярке, в воздух выбрасывается большое количество вредных выхлопных газов. Власти надеются, что благодаря нововведению удастся значительно сократить загрязнение воздуха.

Использоваться будет переработанное масло из кафе и ресторанов. Сначала его отфильтруют, а после отправят на биоперерабатывающий завод, где из него произведут экологически чистое топливо. В проект уже вложили 600 тысяч евро.