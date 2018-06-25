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В Китае полиция пытается установить мотивы водителя автопогрузчика, устроившего наезд на толпу людей

25 июня 2018 10:37
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Новости Китая. Полиция города Яньтай пытается установить мотивы мужчины, устроившего в городе массовый наезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае полиция пытается установить мотивы водителя автопогрузчика, устроившего наезд на толпу людей-1

Водитель автопогрузчика сбивал и разбрасывал по дороге автомобили, а после въехал в толпу людей, ожидавших на остановке транспорта. В результате происшествия один человек погиб на месте. Еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей

В Китае полиция пытается установить мотивы водителя автопогрузчика, устроившего наезд на толпу людей-4

Не сумев остановить злоумышленника, правоохранители приняли решение открыть огонь. Подозреваемого ликвидировали. Как выяснилось позже, мужчина 45 лет был гражданином Китая.

# Авария в Китае # Фотофакт

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