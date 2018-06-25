В Китае полиция пытается установить мотивы водителя автопогрузчика, устроившего наезд на толпу людей

Водитель автопогрузчика сбивал и разбрасывал по дороге автомобили, а после въехал в толпу людей, ожидавших на остановке транспорта. В результате происшествия один человек погиб на месте. Еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей