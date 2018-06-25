Экстренные меры принимают в порту Роттердама для ликвидации последствий утечки нефтепродуктов

Новости Нидерландов. В порту Роттердама принимают экстренные меры для ликвидации последствий утечки нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. В порту Роттердама принимают экстренные меры для ликвидации последствий утечки нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за столкновения норвежского танкера с пирсом в воду попало 217 тонн мазута. В результате произошедшего пострадавших среди экипажа судна, а также среди сотрудников терминала Ботлек, где случилось ЧП, нет.
Специалисты и сотрудники порта принимают все возможные меры, чтобы не допустить распространения горючего вещества. Расследовать причины аварии и устанавливать виновных будет специально созданная комиссия.