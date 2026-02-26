США наращивают военное присутствие вблизи Ирана

США продолжают наращивать военное присутствие вблизи Ирана: Пентагон переместил более 150 военных самолетов на свои базы в Европе и на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ, масштаб сил свидетельствует о готовности американских военных выполнить любое решение Трампа – как нанести локальные и ограниченные удары по территории Ирана, так и вести продолжительную военную кампанию. Нынешнее присутствие вооруженных сил США в регионе стало крупнейшим со времен операции в Ираке в 2003-м. Вашингтон ранее предупреждал Тегеран о возможности применения силы в случае, если тот не откажется от своей ядерной программы. Очередной раунд переговоров должен состояться сегодня, 26 февраля, в Женеве.