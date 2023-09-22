СМИ: «Право и справедливость» может проиграть на выборах из-за конфликта с Украиной

Новости Польши. Конфликт Польши и Украины, разгоревшийся по поводу зерновой сделки, может иметь катастрофические последствия для правящей в стране партии «Право и справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев пожаловался в ВТО на Варшаву за то, что та, вопреки решению Еврокомиссии, запретила импорт украинского зерна. Но это все равно не помогло привлечь на свою сторону польских фермеров. Да, правительство вроде бы позаботилось об их интересах, но сделало это слишком поздно. По мнению сельхозпроизводителей Польши, нынешний кризис – результат халатности властей, допустивших бесконтрольное наводнение рынка украинской сельхозпродукцией, ударившей по отечественным хозяйствам.

Предыдущий министр сельского хозяйства лишился из-за этого должности, а новый не способен решить проблемы. Поэтому можно сказать, что правящая партия уже потеряла голоса сельских избирателей. А это, по данным СМИ, около 20 % населения страны.