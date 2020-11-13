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Десятки затопленных домов и 26 погибших. Тайфун «Вамко» обрушился на Филиппины

13 ноября 2020 12:18
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Новости Филиппин. Жертвами разрушительного тайфуна «Вамко» на Филиппинах стали 26 человек, более 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки затопленных домов и 26 погибших. Тайфун «Вамко» обрушился на Филиппины-1

Стихия затронула свыше 30 населенных пунктов страны. Частично или полностью затоплены 40 тысяч домов, еще почти 3 миллиона остались без электричества. В ликвидации последствий стихии задействованы десятки спасателей.

Десятки затопленных домов и 26 погибших. Тайфун «Вамко» обрушился на Филиппины-4

Десятки затопленных домов и 26 погибших. Тайфун «Вамко» обрушился на Филиппины-6

«Вамко» – 21-й тайфун, который обрушился на Филиппины в 2020 году. В результате разгула предыдущего – шторма «Гони» – погибли 25 человек, поиски нескольких жителей продолжаются уже несколько недель.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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