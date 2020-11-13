Десятки затопленных домов и 26 погибших. Тайфун «Вамко» обрушился на Филиппины

Новости Филиппин. Жертвами разрушительного тайфуна «Вамко» на Филиппинах стали 26 человек, более 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия затронула свыше 30 населенных пунктов страны. Частично или полностью затоплены 40 тысяч домов, еще почти 3 миллиона остались без электричества. В ликвидации последствий стихии задействованы десятки спасателей.