Десятки затопленных домов и 26 погибших. Тайфун «Вамко» обрушился на Филиппины

Новости Филиппин. Жертвами разрушительного тайфуна «Вамко» на Филиппинах стали 26 человек, более 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Жертвами разрушительного тайфуна «Вамко» на Филиппинах стали 26 человек, более 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихия затронула свыше 30 населенных пунктов страны. Частично или полностью затоплены 40 тысяч домов, еще почти 3 миллиона остались без электричества. В ликвидации последствий стихии задействованы десятки спасателей.
«Вамко» – 21-й тайфун, который обрушился на Филиппины в 2020 году. В результате разгула предыдущего – шторма «Гони» – погибли 25 человек, поиски нескольких жителей продолжаются уже несколько недель.