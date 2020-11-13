В Миннесоте столкнулись 29 автомобилей, несколько машин загорелись

Новости США. На севере страны в штате Миннесота столкнулись 29 автомобилей, в том числе фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На севере страны в штате Миннесота столкнулись 29 автомобилей, в том числе фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ДТП несколько машин загорелись. 9 человек пострадали.
Вероятной причиной аварии стал гололед. Незадолго до инцидента в регионе шел сильный снегопад.
В Лос-Анджелесе легкомоторный самолёт рухнул на припаркованные автомобили. Погиб пилот (подробнее здесь).