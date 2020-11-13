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В Миннесоте столкнулись 29 автомобилей, несколько машин загорелись

13 ноября 2020 08:53
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Новости США. На севере страны в штате Миннесота столкнулись 29 автомобилей, в том числе фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Миннесоте столкнулись 29 автомобилей, несколько машин загорелись-1

В результате ДТП несколько машин загорелись. 9 человек пострадали.

Вероятной причиной аварии стал гололед. Незадолго до инцидента в регионе шел сильный снегопад.

В Миннесоте столкнулись 29 автомобилей, несколько машин загорелись-4

В Миннесоте столкнулись 29 автомобилей, несколько машин загорелись-6

В Лос-Анджелесе легкомоторный самолёт рухнул на припаркованные автомобили. Погиб пилот (подробнее здесь).

# Авария # Фотофакт

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