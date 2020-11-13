Индиец создал самый большой в мире маркер. Его длина – 2,7 метра

Новости Индии. Новое имя в Книге рекордов Гиннесса. В Индии создали самый большой в мире маркер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Новое имя в Книге рекордов Гиннесса. В Индии создали самый большой в мире маркер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Над изобретением гигантского фломастера работала целая команда энтузиастов. Пытаясь создать что-то необычное, мужчины не один день провели в мастерской.
Маркер получился действительно уникальным: его длина – 2,7 метра, а ширина – 30 сантиметров. При этом, несмотря на внушительные габариты, фломастером можно писать. Правда, чтобы поднять его, понадобятся не одни руки.
После того, как изделие было готово, изобретатели написали на бумаге слово «Индия». Этим рекордом они хотели показать молодому поколению страны, насколько важно получать разносторонние знания.