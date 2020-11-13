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Индиец создал самый большой в мире маркер. Его длина – 2,7 метра

13 ноября 2020 10:25
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Новости Индии. Новое имя в Книге рекордов Гиннесса. В Индии создали самый большой в мире маркер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индиец создал самый большой в мире маркер. Его длина – 2,7 метра-1

Над изобретением гигантского фломастера работала целая команда энтузиастов. Пытаясь создать что-то необычное, мужчины не один день провели в мастерской.

Индиец создал самый большой в мире маркер. Его длина – 2,7 метра-4

Маркер получился действительно уникальным: его длина – 2,7 метра, а ширина – 30 сантиметров. При этом, несмотря на внушительные габариты, фломастером можно писать. Правда, чтобы поднять его, понадобятся не одни руки.

Индиец создал самый большой в мире маркер. Его длина – 2,7 метра-7

Индиец создал самый большой в мире маркер. Его длина – 2,7 метра-9

После того, как изделие было готово, изобретатели написали на бумаге слово «Индия». Этим рекордом они хотели показать молодому поколению страны, насколько важно получать разносторонние знания.

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт

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