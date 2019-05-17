Воздушное такси представили в Мюнхене: видеофакт

Новости Германии. Будущее продемонстрировали в Германии: в Мюнхене представили прототип воздушного такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У аппарата 36 электрических реактивных двигателей. Благодаря этому он взлетает и приземляется строго вертикально. Чудо-машина рассчитана на пять пассажиров и способна преодолеть 300 километров за час.