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Воздушное такси представили в Мюнхене: видеофакт

17 мая 2019 19:07
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Новости Германии. Будущее продемонстрировали в Германии: в Мюнхене представили прототип воздушного такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное такси представили в Мюнхене: видеофакт-1

У аппарата 36 электрических реактивных двигателей. Благодаря этому он взлетает и приземляется строго вертикально. Чудо-машина рассчитана на пять пассажиров и способна преодолеть 300 километров за час.

Воздушное такси представили в Мюнхене: видеофакт-4

Управляют летательным аппаратом с земли. Первые испытания стартапа прошли успешно.

Воздушное такси представили в Мюнхене: видеофакт-7

# Необычное # Фотофакт

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