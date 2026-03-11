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Эстония столкнулась с острым дефицитом преподавателей в школах

11 марта 2026 07:05
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Эстония столкнулась с серьезным кризисом системы образования из-за острой нехватки преподавателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония столкнулась с острым дефицитом преподавателей в школах-2

Дефицит педагогов по химии, физике и биологии приближается к 50 %. Чтобы его восполнить, учителям истории или языков приходится вести, например, уроки математики. Более 7 тысяч преподавателей химии и физики в стране не имеют должной квалификации, а треть профессиональных предметников – старше 60 лет и заменить их пока некем. Для исправления ситуации правительство рассматривает варианты привлечения молодежи в педагогические вузы.

# школа # Образование

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