Эстония столкнулась с острым дефицитом преподавателей в школах

Дефицит педагогов по химии, физике и биологии приближается к 50 %. Чтобы его восполнить, учителям истории или языков приходится вести, например, уроки математики. Более 7 тысяч преподавателей химии и физики в стране не имеют должной квалификации, а треть профессиональных предметников – старше 60 лет и заменить их пока некем. Для исправления ситуации правительство рассматривает варианты привлечения молодежи в педагогические вузы.