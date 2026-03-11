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NYT: Генпрокурор США живет на военной базе из-за частых угроз

11 марта 2026 06:52
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NYT: Генпрокурор США живет на военной базе из-за частых угроз-1

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди проживает на военной базе вблизи американской столицы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

В материале указано, что переезд Бонди тайный. А причиной послужили угрозы в ее адрес и критика ввиду расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна.

Также сообщается, что дело Эпштейна получило широкий общественный резонанс, в свете чего профильным комитетом конгресса с целью потребовать отчет о расследовании и публикации материалов генпрокурор была вызвана на закрытые слушания.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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