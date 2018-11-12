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В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть

12 ноября 2018 12:28
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Новости Перу. Автобус с юношеской сборной по футболу упал в пропасть в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь подростков погибли.

В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть-1

Еще 11 человек с различными травмами были госпитализированы. Двоих медики уже отпустили домой.

Авария произошла на трассе в горах. По неизвестной пока причине водитель потерял управление транспортным средством, в результате чего оно рухнуло с обрыва. По факту ЧП ведется расследование.

# Авария # Фотофакт

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