В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть

Новости Перу. Автобус с юношеской сборной по футболу упал в пропасть в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь подростков погибли.

Еще 11 человек с различными травмами были госпитализированы. Двоих медики уже отпустили домой.

Авария произошла на трассе в горах. По неизвестной пока причине водитель потерял управление транспортным средством, в результате чего оно рухнуло с обрыва. По факту ЧП ведется расследование.