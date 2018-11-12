КНДР и Южная Корея приступили к ликвидации пограничных постов

Новости КНДР. Южная и Северная Кореи приступили к ликвидации пограничных постов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже отведены солдаты и военная техника.

В соответствии с соглашением, подписанным в конце октября военачальниками обеих стран, демонтированы будут по 10 пограничных пунктов с обеих сторон. Вдоль оставшегося участка границы у КНДР установлены 160 пунктов пропуска, у Республики Корея – 60. Главы стран планируют постепенно ликвидировать их все.