Италия должна представить новый бюджет страны на 2019 год до 13 ноября

Новости Италии. Италия до 13 ноября должна представить новый бюджет страны на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еврогруппа пришла к выводу, что созданный проект закона не соответствует нормам ЕС.

Еще полгода назад Еврокомиссия рекомендовала властям Италии сократить бюджетный дефицит. Однако расходы, напротив, увеличились. Причиной стало намерение Рима расширить ряд своих социальных программ. В случае невыполнения требований Брюссель может подать на Рим в суд, а в перспективе – ввести против Италии финансовые санкции.