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Италия должна представить новый бюджет страны на 2019 год до 13 ноября

12 ноября 2018 09:17
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Новости Италии. Италия до 13 ноября должна представить новый бюджет страны на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еврогруппа пришла к выводу, что созданный проект закона не соответствует нормам ЕС.

Италия должна представить новый бюджет страны на 2019 год до 13 ноября -1

Еще полгода назад Еврокомиссия рекомендовала властям Италии сократить бюджетный дефицит. Однако расходы, напротив, увеличились. Причиной стало намерение Рима расширить ряд своих социальных программ. В случае невыполнения требований Брюссель может подать на Рим в суд, а в перспективе – ввести против Италии финансовые санкции.

Италия должна представить новый бюджет страны на 2019 год до 13 ноября -4

# Международная политика # Фотофакт

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