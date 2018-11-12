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Мировой рекорд по приготовлению пиццы установили аргентинские повара

12 ноября 2018 09:23
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Новости Аргентины. Аргентинские повара установили новый мировой рекорд по приготовлению пиццы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировой рекорд по приготовлению пиццы установили аргентинские повара -1

За 12 часов они сделали 11 тысяч 287 традиционных итальянских лепешек. Для этого специалистам потребовалось 3 тысячи килограммов муки и 3 тысячи 100 литров томатного соуса. Важным условием для установления рекорда был размер пиццы – не менее 35 сантиметров.

До этого рекорд принадлежал итальянским пиццерам: в 2017 году за полдня они приготовили 10 тысяч 65 пицц.

Мировой рекорд по приготовлению пиццы установили аргентинские повара -4

Мировой рекорд по приготовлению пиццы установили аргентинские повара -6

# Рекорды # Фотофакт

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