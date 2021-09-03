В Перу акции после женоненавистнических высказываний премьера переросли в стычки с полицией

Новости Перу. В Перу антиправительственные протесты переросли в беспорядки и стычки с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. В Перу антиправительственные протесты переросли в беспорядки и стычки с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранителям пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, когда демонстранты пытались прорваться к президентскому дворцу.
Гнев участников акции вызвали женоненавистнические высказывания премьера страны.
Бурю протеста в свое время вызвало и его назначение, так как глава правительства находится под следствием по обвинению в поддержке терроризма.