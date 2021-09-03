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В Перу акции после женоненавистнических высказываний премьера переросли в стычки с полицией

03 сентября 2021 10:41
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Новости Перу. В Перу антиправительственные протесты переросли в беспорядки и стычки с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Перу акции после женоненавистнических высказываний премьера переросли в стычки с полицией-1

Правоохранителям пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, когда демонстранты пытались прорваться к президентскому дворцу.

В Перу акции после женоненавистнических высказываний премьера переросли в стычки с полицией-4

Гнев участников акции вызвали женоненавистнические высказывания премьера страны. 

В Перу акции после женоненавистнических высказываний премьера переросли в стычки с полицией-7

Бурю протеста в свое время вызвало и его назначение, так как глава правительства находится под следствием по обвинению в поддержке терроризма. 

# Акции протеста # Фотофакт

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