В США из-за урагана «Ида» погибли 45 человек, в том числе двухлетний ребёнок

Новости США. Число жертв урагана «Ида» в США достигло 45 человек. Среди них и двухлетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Число жертв урагана «Ида» в США достигло 45 человек. Среди них и двухлетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В трех штатах объявлено чрезвычайное положение. Сильный удар стихия нанесла по Нью-Йорку: за несколько часов там выпало 25 сантиметров осадков. Больше всего пострадали Бруклин и Куинс – эти районы практически ушли под воду. Затоплены улицы, дома, залило метро.
Из-за ливней остановили работу три аэропорта. Жителей попросили соблюдать предельную осторожность и подготовиться к возможным новым ударам стихии.