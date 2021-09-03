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В США из-за урагана «Ида» погибли 45 человек, в том числе двухлетний ребёнок

03 сентября 2021 10:00
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Новости США. Число жертв урагана «Ида» в США достигло 45 человек. Среди них и двухлетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США из-за урагана «Ида» погибли 45 человек, в том числе двухлетний ребёнок-1

В трех штатах объявлено чрезвычайное положение. Сильный удар стихия нанесла по Нью-Йорку: за несколько часов там выпало 25 сантиметров осадков. Больше всего пострадали Бруклин и Куинс – эти районы практически ушли под воду. Затоплены улицы, дома, залило метро. 

В США из-за урагана «Ида» погибли 45 человек, в том числе двухлетний ребёнок-4

Из-за ливней остановили работу три аэропорта. Жителей попросили соблюдать предельную осторожность и подготовиться к возможным новым ударам стихии. 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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