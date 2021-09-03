Ураган «Ида» бушует в США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси есть погибшие

Новости США. Ураган «Ида» обрушился на северо-восток США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси есть погибшие. В городах объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики называют «Иду» посттропическим циклоном. Из-за сильного дождя с грозой в Нью-Йорке и его пригородах улицы оказались подтопленными, а большинство линий метро закрыты. Более 200 тысяч человек остались без электричества. В Центральном парке мегаполиса выпало 8 сантиметров осадков за час. Это абсолютный рекорд, когда-либо зафиксированный в городе.