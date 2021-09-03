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Ураган «Ида» бушует в США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси есть погибшие

03 сентября 2021 07:11
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Новости США. Ураган «Ида» обрушился на северо-восток США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси есть погибшие. В городах объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ураган «Ида» бушует в США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси есть погибшие-1

Синоптики называют «Иду» посттропическим циклоном. Из-за сильного дождя с грозой в Нью-Йорке и его пригородах улицы оказались подтопленными, а большинство линий метро закрыты. Более 200 тысяч человек остались без электричества. В Центральном парке мегаполиса выпало 8 сантиметров осадков за час. Это абсолютный рекорд, когда-либо зафиксированный в городе. 

Ураган «Ида» бушует в США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси есть погибшие-4

Ураган «Ида» впервые начали отслеживать еще 23 августа. За шесть дней из циклона первой категории он приобрел статус четвертой (всего их пять). В штате Луизиана также был объявлен режим стихийного бедствия из-за урагана. В связи с этим американский лидер Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь местным властям для проведения восстановительных работ в районах. 

# Ураганы # Джо Байден # Фотофакт

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