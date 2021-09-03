Четверть участников CIFTIS – самые богатые компании мира. В Пекине открылась выставка торговли услугами

Новости Китая. В Пекине начала работу крупная международная выставка торговли услугами. Экспозиция освещает вопросы цифровой экономики, углеродной нейтральности, а также профилактики эпидемий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Пекине начала работу крупная международная выставка торговли услугами. Экспозиция освещает вопросы цифровой экономики, углеродной нейтральности, а также профилактики эпидемий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ее значимости и популярности красноречиво говорят цифры: в 2021 году заявки на участие подали свыше 10 тысяч предприятий из 153 стран и регионов мира. Мероприятие пройдет онлайн.
На базе цифровой платформы экспоненты смогут демонстрировать свою продукцию, проводить виртуальные встречи и заключать сделки. Среди них 2 400 предприятий представят свои продукты и услуги в автономном режиме.
По данным организаторов, почти четверть экспонентов — это самые крупные и богатые компании мира.
В этом году на выставке представлены новые направлениям, включая медицинские и бизнес-услуги, инженерные и строительные. Кроме того, здесь пройдет и глобальный саммит по торговле услугами, пять форумов на высшем уровне, а также больше сотни тематических форумов и конференций.
2 сентября приветствие участникам форума направил Александр Лукашенко. Читайте здесь.