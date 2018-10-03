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Козья йога для здоровья и хорошего настроения: в США набирает популярность новый вид тренировки

03 октября 2018 13:51
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Новости США. Для позитивного настроения и, возможно, лечебного эффекта. В США всё большую популярность приобретает изобретенное здесь направление йоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Козья йога для здоровья и хорошего настроения: в США набирает популярность новый вид тренировки-1

Такую тренировку начали называть «козьей». Животных запускают на лужайку, где на свежем воздухе проводят занятия любители здорового образа жизни.

По мнению тех, кто практикует такое направление, йога с козлятами избавляет от стресса. В Америке уже существуют специальные фермы, где животных разводят только в «спортивных целях».

Козья йога для здоровья и хорошего настроения: в США набирает популярность новый вид тренировки-4

Козья йога для здоровья и хорошего настроения: в США набирает популярность новый вид тренировки-6

Козья йога для здоровья и хорошего настроения: в США набирает популярность новый вид тренировки-8

# Йога # Фотофакт

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