Козья йога для здоровья и хорошего настроения: в США набирает популярность новый вид тренировки

Новости США. Для позитивного настроения и, возможно, лечебного эффекта. В США всё большую популярность приобретает изобретенное здесь направление йоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую тренировку начали называть «козьей». Животных запускают на лужайку, где на свежем воздухе проводят занятия любители здорового образа жизни.

По мнению тех, кто практикует такое направление, йога с козлятами избавляет от стресса. В Америке уже существуют специальные фермы, где животных разводят только в «спортивных целях».