В Пекине откроется магазин гуманоидных роботов

В Пекине 8 августа откроется первый в мире магазин гуманоидных роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пространство площадью четыре тысячи квадратных метров занимает четыре этажа.

Там будут представлены около сотни умных машин от более чем 40 китайских брендов. Их можно не только покупать, но и брать в аренду.

Ван Ифань, заместитель генерального директора Beijing E-Town Robotics Technology Industrial Development Co:

Дилерский центр – это стандартный магазин, который занимается продажами, поставкой запасных частей, техническим обслуживанием и предоставлением информации. Это признанная модель, однако наш дилерский центр предлагает услуги по аренде роботов, а также лизинг, поскольку стоимость роботов по-прежнему очень высока. Кроме того, мы можем застраховать роботов.

Помимо товаров, в магазине также есть кафе и бар-ресторан, где в роли официантов и музыкантов будут выступать сами роботы. Официальное открытие магазина приурочено к началу 10-й Всемирной конференции робототехники. Главной особенностью мероприятия станет премьера передовых продуктов.