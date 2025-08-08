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В Пекине откроется магазин гуманоидных роботов

08 августа 2025 07:10
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В Пекине 8 августа откроется первый в мире магазин гуманоидных роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пространство площадью четыре тысячи квадратных метров занимает четыре этажа.

В Пекине откроется магазин гуманоидных роботов-2

Там будут представлены около сотни умных машин от более чем 40 китайских брендов. Их можно не только покупать, но и брать в аренду.

В Пекине откроется магазин гуманоидных роботов-4

Ван Ифань, заместитель генерального директора Beijing E-Town Robotics Technology Industrial Development Co:
Дилерский центр – это стандартный магазин, который занимается продажами, поставкой запасных частей, техническим обслуживанием и предоставлением информации. Это признанная модель, однако наш дилерский центр предлагает услуги по аренде роботов, а также лизинг, поскольку стоимость роботов по-прежнему очень высока. Кроме того, мы можем застраховать роботов.

Помимо товаров, в магазине также есть кафе и бар-ресторан, где в роли официантов и музыкантов будут выступать сами роботы. Официальное открытие магазина приурочено к началу 10-й Всемирной конференции робототехники. Главной особенностью мероприятия станет премьера передовых продуктов.

# Роботы # Новости Китая

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