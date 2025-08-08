Сотрудники испанских аэропортов проведут массовые забастовки

Подразделение профсоюза сообщило, что причиной недовольства стали санкции против трудящихся, а также ненормированный рабочий график. Всего до конца года запланированы протесты в 22 отдельных дня, в том числе в таких крупных аэропортах, как Мадрид, Барселона, Валенсия. Перевозчик утверждает, что забастовка коснется только внешних подрядчиков и не должна повлиять на сами рейсы. Тем не менее, пассажирам рекомендуется заранее проверять статус рейсов.