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Сотрудники испанских аэропортов проведут массовые забастовки

08 августа 2025 06:42
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Сотрудники наземного обслуживания авиакомпании, работающие в испанских аэропортах, объявили о начале массовых забастовок 15 августа – в самый пик отпускного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники испанских аэропортов проведут массовые забастовки-2

Подразделение профсоюза сообщило, что причиной недовольства стали санкции против трудящихся, а также ненормированный рабочий график. Всего до конца года запланированы протесты в 22 отдельных дня, в том числе в таких крупных аэропортах, как Мадрид, Барселона, Валенсия. Перевозчик утверждает, что забастовка коснется только внешних подрядчиков и не должна повлиять на сами рейсы. Тем не менее, пассажирам рекомендуется заранее проверять статус рейсов.

# Международная политика

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