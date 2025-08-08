Прямой эфир

В Германии зафиксирован минимум доли молодёжи среди населения

08 августа 2025 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Германии зафиксирован исторический минимум доли молодежи среди населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии зафиксирован минимум доли молодёжи среди населения-2

По состоянию на конец 2024 года в ФРГ было всего 8 миллионов 300 тысяч человек в возрасте от 15 до 24 лет. Причем эта доля – исторический минимум – остается неизменной с конца 2021 года. Тот факт, что с тех пор численность населения не снизилась, а стабилизировалась, объясняется в основном иммиграцией в Германию преимущественно молодых людей. При этом количество потомков коренных жителей не увеличивается.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники испанских аэропортов проведут массовые забастовки
08 августа 2025 06:42

Сотрудники испанских аэропортов проведут массовые забастовки

В турецкой провинции Карабюк вспыхнул лесной пожар
08 августа 2025 06:05

В турецкой провинции Карабюк вспыхнул лесной пожар

Трамп намерен привлечь Нацгвардию к борьбе с преступностью в Вашингтоне
08 августа 2025 06:04

Трамп намерен привлечь Нацгвардию к борьбе с преступностью в Вашингтоне