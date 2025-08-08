В Германии зафиксирован минимум доли молодёжи среди населения

По состоянию на конец 2024 года в ФРГ было всего 8 миллионов 300 тысяч человек в возрасте от 15 до 24 лет. Причем эта доля – исторический минимум – остается неизменной с конца 2021 года. Тот факт, что с тех пор численность населения не снизилась, а стабилизировалась, объясняется в основном иммиграцией в Германию преимущественно молодых людей. При этом количество потомков коренных жителей не увеличивается.