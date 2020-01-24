В Пекине из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Пекине из-за заболевания объявлен высший уровень угрозы здоровью. В городе закрыты крупные культурные центры, отменены публичные мероприятия по случаю китайского Нового года.
Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых