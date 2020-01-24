70 команд из 10 стран. В Чехии проходят гонки в собачьих упряжках

Новости Чехии. В Чехии проходят традиционные гонки в собачьих упряжках. 70 команд из 10 стран за пять дней должны преодолеть 200 или 300 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой из маршрутов выбрать, спортсмены решают сами. Именно от расстояния зависит количество собак в упряжке. Эта гонка – одна из самых сложных в Центральной Европе.