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70 команд из 10 стран. В Чехии проходят гонки в собачьих упряжках

24 января 2020 09:38
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Новости Чехии. В Чехии проходят традиционные гонки в собачьих упряжках. 70 команд из 10 стран за пять дней должны преодолеть 200 или 300 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

70 команд из 10 стран. В Чехии проходят гонки в собачьих упряжках-1

Какой из маршрутов выбрать, спортсмены решают сами. Именно от расстояния зависит количество собак в упряжке. Эта гонка – одна из самых сложных в Центральной Европе.

70 команд из 10 стран. В Чехии проходят гонки в собачьих упряжках-4

Трасса в Орлицких горах под силу не каждому. Кроме того, в 2020 году дорога не идеальна. Бесснежная зима едва не сорвала соревнования.

70 команд из 10 стран. В Чехии проходят гонки в собачьих упряжках-7

# Животные # Фотофакт

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