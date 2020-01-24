Высокоскоростной интернет везде. SpaceX выведет на орбиту 60 новых спутников

Новости мира. Компания SpaceX выведет на орбиту 60 новых интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Компания SpaceX выведет на орбиту 60 новых интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запуск ракеты-носителя намечен на понедельник с базы в штате Флорида. Старт должен был состояться 24 января, однако из-за неблагоприятных погодных условий его отложили.
Напомним, сеть Starlink способна обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. Чтобы полностью реализовать проект Маска, на орбиту планируется вывести 12 тысяч спутников. Для этого компании понадобиться примерно 10 миллиардов долларов.