Высокоскоростной интернет везде. SpaceX выведет на орбиту 60 новых спутников

Новости мира. Компания SpaceX выведет на орбиту 60 новых интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск ракеты-носителя намечен на понедельник с базы в штате Флорида. Старт должен был состояться 24 января, однако из-за неблагоприятных погодных условий его отложили.