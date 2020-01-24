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Высокоскоростной интернет везде. SpaceX выведет на орбиту 60 новых спутников

24 января 2020 09:32
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Новости мира. Компания SpaceX выведет на орбиту 60 новых интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Высокоскоростной интернет везде. SpaceX выведет на орбиту 60 новых спутников -1

Запуск ракеты-носителя намечен на понедельник с базы в штате Флорида. Старт должен был состояться 24 января, однако из-за неблагоприятных погодных условий его отложили.

Высокоскоростной интернет везде. SpaceX выведет на орбиту 60 новых спутников -4

Напомним, сеть Starlink способна обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. Чтобы полностью реализовать проект Маска, на орбиту планируется вывести 12 тысяч спутников. Для этого компании понадобиться примерно 10 миллиардов долларов.

# Интернет # Илон Маск # Фотофакт

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