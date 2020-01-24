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Пляжи заполнены выброшенной рыбой, сотни домов без света. Испания страдает от непогоды

24 января 2020 09:22
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Новости Испании. В Испании увеличилось количество погибших от непогоды. Жертвами холодного фронта стали 13 человек, ещё около 80 пострадали, двое числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пляжи заполнены выброшенной рыбой, сотни домов без света. Испания страдает от непогоды -1

Стихия обрушилась на страну в минувшие выходные, принеся с собой сильный ветер и снегопады. Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря.

Пляжи заполнены выброшенной рыбой, сотни домов без света. Испания страдает от непогоды -4

Гигантские волны заливают прибрежные утёсы с домами. Пляжи заполнены выброшенной на берег рыбой. Без электричества остаются сотни домов.

Пляжи заполнены выброшенной рыбой, сотни домов без света. Испания страдает от непогоды -7

Закрыты аэропорты, нарушено движение на многих участках дорог.  Власти призывают жителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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