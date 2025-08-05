В Пекине более 82 тыс. человек эвакуировали из-за ливней

В Пекине из-за сильных дождей в безопасные районы были вывезены более 82 000 жителей. Об этом пишет РИА Новости.

Работа на более чем 3 000 стройках была временно приостановлена. Метеослужбы зафиксировали и объявили максимальный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях: дожди продолжались с понедельника до утра вторника.

Ранее, на прошлой неделе, на регион также обрушились сильные дожди, которые стали причиной человеческих жертв и масштабных эвакуаций.

В конце июля – начале августа 2023 года по меньшей мере 11 человек погибли и десятки тысяч пострадали из-за проливных дождей.

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