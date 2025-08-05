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Технический сбой парализовал один из главных железнодорожных маршрутов Европы

05 августа 2025 08:16
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Масштабный технический сбой парализовал движение поездов на одном из самых загруженных международных железнодорожных маршрутов Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технический сбой парализовал один из главных железнодорожных маршрутов Европы-2

Компания «Евростар» вынуждена была отменить около 20 экспрессов курсирующих между Парижем и Лондоном, Брюсселем и Амстердамом. Еще два состава с половины пути вернулись на станции отправления. ЧП произошло в разгар летних отпусков и туристического сезона. Десятки тысяч пассажиров застряли на вокзалах или вынуждены были пересмотреть свои планы. Как заявили в руководстве «Евростар» массовая отмена поездов вызвана тем, что, по неизвестным пока причинам, было прекращено электроснабжение скоростных железнодорожных линий. Движение было частично восстановлено. Однако перебои и задержки в расписании наблюдаются до сих пор. 

# Европейский союз

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