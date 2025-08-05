МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши

МИД РБ в лице пресс-секретаря ведомства Руслана Варанкова выступило с заявлением против планируемого мероприятия в Варшаве, которое, по заявлению ведомства, направлено против интересов республики.

В ведомстве считают, что мероприятие, организованное эмигрантами при содействии польских властей, носит характер провокации и негативно влияет на отношения между странами.

В связи с этим в Министерство был вызван поверенный в делах Польши, которому была вручена нота. Беларусь же предупредила, что готова предпринять ответные меры в случае дальнейшего развития ситуации.