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ФСБ сорвала попытку покушения на гендиректора оборонного предприятия Белгорода

05 августа 2025 08:13
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ФСБ сорвала попытку покушения на гендиректора оборонного предприятия Белгорода-0

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на руководителя оборонного предприятия в Белгороде. Об этом пишет РИА Новости.

Организатору, гражданину России, сотрудничавшему с одной из запрещенных проукраинских организаций, было дано задание забрать оружие и взрывчатые средства, сброшенные с беспилотника в Брянской области.

Он был задержан при попытке осуществить задуманное. По его словам, он должен был также устранить одного из чиновников области и передать Украине сведения о позициях российских войск. Возбуждено дело о государственной измене.

Фото: pixabay

# Международная политика # ФСБ

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