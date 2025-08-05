ФСБ сорвала попытку покушения на гендиректора оборонного предприятия Белгорода

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на руководителя оборонного предприятия в Белгороде. Об этом пишет РИА Новости.

Организатору, гражданину России, сотрудничавшему с одной из запрещенных проукраинских организаций, было дано задание забрать оружие и взрывчатые средства, сброшенные с беспилотника в Брянской области.

Он был задержан при попытке осуществить задуманное. По его словам, он должен был также устранить одного из чиновников области и передать Украине сведения о позициях российских войск. Возбуждено дело о государственной измене.

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