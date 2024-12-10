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В парламенте Южной Кореи призвали к аресту президента Юн Сок Ёля

10 декабря 2024 08:39
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В парламенте Южной Кореи принята резолюция, требующая ареста президента Юн Сок Ёля и других лиц, участвовавших в введении в стране военного положения. Резолюция была поддержана 191 из 288 законодателей. Президент обвиняется в попытках насильственного изменения государственного строя. Об этом пишет РИА Новости.

Юн Сок Ёль ввел военное положение 4 декабря для борьбы с силами, выступающими за Северную Корею, после того как оппозиция выступила за законопроект о сокращении бюджета и выдвинула требования об импичменте. Армейские спецназовцы попытались заблокировать парламент, но законодатели приняли резолюцию с требованиями отменить военное положение. В итоге президент отменил военное положение, но при этом потребовал от парламента прекратить действия, парализующие функционирование государства.

# Международная политика # Южная Корея

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