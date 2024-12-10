Прямой эфир

Кадыров: Путин поставит точку в войне, а не Трамп

10 декабря 2024 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что решающий шаг в разрешении конфликта в Украине остается за Путиным, а все остальное – болтовня. По его мнению, необходимо обеспечить безопасность России, уничтожив ее врагов и забрав территории. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее новый американский президент прибыл во Францию, где провел встречи с лидерами Франции и Украины. Беседа закончилась без итогового заявления. В социальных сетях Трамп написал, что Украина хочет соглашения с Россией и призвал к незамедлительному прекращению огня, а также добавил, что Китай может помочь в переговорах.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Латыши потребовали от властей остановить вандальную кампанию по сносу советских памятников
10 декабря 2024 07:55

Латыши потребовали от властей остановить вандальную кампанию по сносу советских памятников

Около 100 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за извержения вулкана
10 декабря 2024 07:54

Около 100 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за извержения вулкана

Израиль начал оккупацию части территории Сирии
10 декабря 2024 07:41

Израиль начал оккупацию части территории Сирии