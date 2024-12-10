Кадыров: Путин поставит точку в войне, а не Трамп

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что решающий шаг в разрешении конфликта в Украине остается за Путиным, а все остальное – болтовня. По его мнению, необходимо обеспечить безопасность России, уничтожив ее врагов и забрав территории. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее новый американский президент прибыл во Францию, где провел встречи с лидерами Франции и Украины. Беседа закончилась без итогового заявления. В социальных сетях Трамп написал, что Украина хочет соглашения с Россией и призвал к незамедлительному прекращению огня, а также добавил, что Китай может помочь в переговорах.