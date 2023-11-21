Израиль продолжает уничтожать инфраструктуру ХАМАС

После завершения боевых действий на севере сектора Газа израильская армия начнет новый этап операции, который не ограничится «какими-либо географическими рамками». Об этом заявили в Министерстве обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ЦАХАЛ продолжает наносить массированные авиаудары по инфраструктуре ХАМАС. Между тем глава палестинского движения заявил, что стороны приближаются к заключению соглашения о перемирии. ХАМАС передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах. Подробности пока не раскрываются. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 14 700 человек.