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Израиль продолжает уничтожать инфраструктуру ХАМАС

21 ноября 2023 08:22
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После завершения боевых действий на севере сектора Газа израильская армия начнет новый этап операции, который не ограничится «какими-либо географическими рамками». Об этом заявили в Министерстве обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль продолжает уничтожать инфраструктуру ХАМАС-1

Сейчас ЦАХАЛ продолжает наносить массированные авиаудары по инфраструктуре ХАМАС. Между тем глава палестинского движения заявил, что стороны приближаются к заключению соглашения о перемирии. ХАМАС передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах. Подробности пока не раскрываются. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 14 700 человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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