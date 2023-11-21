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Зеленский: Россия продолжит наступление до тех пор, пока ее не остановят США и Китай

21 ноября 2023 08:31
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В интервью газете The Sun президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина стала очагом мировых рисков, способных привести к началу Третьей мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

Он высказал мнение, что Россия будет действовать до тех пор, пока США и Китай не предъявят ей требования о выводе войск. Также Зеленский обвинил РФ в том, что она использует эскалацию на Ближнем Востоке в собственных интересах и, вероятно, пытается спровоцировать кризис на Балканах.

При этом лидер Украины отметил, что Китай обладает уникальными шансами оказать давление на РФ с целью прекращения конфликта.
 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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