Зеленский: Россия продолжит наступление до тех пор, пока ее не остановят США и Китай

В интервью газете The Sun президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина стала очагом мировых рисков, способных привести к началу Третьей мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

Он высказал мнение, что Россия будет действовать до тех пор, пока США и Китай не предъявят ей требования о выводе войск. Также Зеленский обвинил РФ в том, что она использует эскалацию на Ближнем Востоке в собственных интересах и, вероятно, пытается спровоцировать кризис на Балканах.

При этом лидер Украины отметил, что Китай обладает уникальными шансами оказать давление на РФ с целью прекращения конфликта.

