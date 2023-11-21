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5 рабочих погибли при строительстве дороги в Мексике

21 ноября 2023 08:38
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Пять рабочих погибли, трое получили ранения при строительстве дороги в Мексике. Опалубка не выдержала, и на людей с высоты 15 метров обрушились сотни тонн бетона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 рабочих погибли при строительстве дороги в Мексике-1

В спасательной операции участвовали пожарные, национальная гвардия и сами строители. Для вызволения рабочих пришлось применить тяжелую технику, так как бетон быстро застывал. Для расследования причин трагедии создана специальная правительственная комиссия.

# ЧП # Новости Мексики # Фотофакт

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