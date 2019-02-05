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В Париже жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, около 30 – пострадали

05 февраля 2019 08:29
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Новости Франции. На юго-западе Парижа случился крупный пожар в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами трагедии стали семь человек. Около 30 – пострадали. Сообщается, что в числе раненых – трое спасателей.

В Париже жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, около 30 – пострадали-1

Пламя вспыхнуло в восьмиэтажном жилом доме примерно в 1 час ночи. Некоторые жильцы выбрались на крышу здания, еще несколько десятков эвакуировали с лестниц. Причины трагедии пока не названы.

В Париже жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, около 30 – пострадали-4

В Париже жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, около 30 – пострадали-6

# Пожар # Фотофакт

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