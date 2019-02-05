В Париже жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, около 30 – пострадали

Новости Франции. На юго-западе Парижа случился крупный пожар в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами трагедии стали семь человек. Около 30 – пострадали. Сообщается, что в числе раненых – трое спасателей.