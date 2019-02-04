В ловушке в собственном авто. Италию захлестнуло наводнение

Новости Италии. Север Италии погружается под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады сменились мощными ливнями, что привело к разливу местной реки. Самая сложная ситуация в окрестностях Болоньи. Улицы так быстро затопило, что многие граждане оказались в ловушке в собственных авто. Спасать людей пришлось с помощью вертолёта.