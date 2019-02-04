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В ловушке в собственном авто. Италию захлестнуло наводнение

04 февраля 2019 14:16
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Новости Италии. Север Италии погружается под воду,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ловушке в собственном авто. Италию захлестнуло наводнение-1

Снегопады сменились мощными ливнями, что привело к разливу местной реки. Самая сложная ситуация в окрестностях Болоньи. Улицы так быстро затопило, что многие граждане оказались в ловушке в собственных авто. Спасать людей пришлось с помощью вертолёта.

В ловушке в собственном авто. Италию захлестнуло наводнение-4

Сотрудники экстренных служб эвакуируют население. От большой воды страдает и Австралия.

В Австралии из-за сильнейшего наводнения затоплены более 20 тыс домов

# Наводнение # Фотофакт

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