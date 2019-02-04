В ловушке в собственном авто. Италию захлестнуло наводнение

Новости Италии. Север Италии погружается под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Север Италии погружается под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снегопады сменились мощными ливнями, что привело к разливу местной реки. Самая сложная ситуация в окрестностях Болоньи. Улицы так быстро затопило, что многие граждане оказались в ловушке в собственных авто. Спасать людей пришлось с помощью вертолёта.
Сотрудники экстренных служб эвакуируют население. От большой воды страдает и Австралия.
В Австралии из-за сильнейшего наводнения затоплены более 20 тыс домов