Массовые отмены рейсов в аэропорту Гамбурга

Новости Германии. К массовым отменам авиарейсов в аэропорту Гамбурга привела суточная забастовка сотрудников наземного обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стачка началась в 3 часа ночи.

К этому моменту аннулированы почти 60 из запланированных перелётов. Не исключено, что эта цифра увеличится.