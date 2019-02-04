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Массовые отмены рейсов в аэропорту Гамбурга

04 февраля 2019 12:22
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Новости Германии. К массовым отменам авиарейсов в аэропорту Гамбурга привела суточная забастовка сотрудников наземного обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стачка началась в 3 часа ночи.

Массовые отмены рейсов в аэропорту Гамбурга-1

К этому моменту аннулированы почти 60 из запланированных перелётов. Не исключено, что эта цифра увеличится.

Массовые отмены рейсов в аэропорту Гамбурга-4

Кроме того, прогнозируются и задержки рейсов. Таким образом работники пытаются добиться увеличения заработной платы.

# Забастовка авиакомпаний в Германии # Фотофакт

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