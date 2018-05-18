В Париже задержаны двое мужчин, которые готовили теракт с применением яда рицина

Новости Франции. Двое мужчин задержаны в Париже по подозрению в подготовке теракта. Об этом заявил министр иностранных дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что молодые люди – братья, выходцы из Египта. Вычислить преступный замысел удалось по переписке в мессенджере. Проведя обыск в доме злоумышленников, полицейские обнаружили пособия по изготовлению ядовитых веществ.