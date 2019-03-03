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В Париже в 16-й раз прошёл митинг «жёлтых жилетов»

03 марта 2019 11:53
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Новости Франции. Вместе с возвращением «желтых жилетов» на улицы столицы Франции в Париже возобновились и столкновения между митингующими и полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже в 16-й раз прошёл митинг «жёлтых жилетов»-1

В результате бурных событий этих выходных уже задержаны десятки человек. Сначала митинг за снижение цен на топливо и сокращение налогов проходил мирно, однако затем всё переросло в столкновения.

В Париже в 16-й раз прошёл митинг «жёлтых жилетов»-4

Полиции приходилось применять спецсредства – слезоточивый газ и водомёты. В 16 по счету акции протеста по всей Франции приняли участие менее 40 тысяч манифестантов.

# Акции протеста # Фотофакт

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