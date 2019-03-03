Стала известна причина неудачных переговоров Ким Чем Ына и Трампа

Новости мира. Стала известна причина неудачных переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны не подписали итоговое соглашение из-за засекреченного завода, на котором ведутся работы по обогащению урана.

Такую информацию сообщил экс-сотрудник посольства КНДР в Лондоне, получивший несколько лет назад убежище в Южной Корее. Напомним: во Вьетнаме главы США и КНДР так и не смогли прийти к соглашению. Трамп после переговоров объяснил, что мог подписать «какую-нибудь» сделку с Кимом, но счёл это нецелесообразным, поскольку все надо сделать «правильно».