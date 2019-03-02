В Лондоне расцвели вишни, а в Австралии было +50: природные аномалии 2019 года

Погодная арифметика Великобритании, кажется, дала сбой. Туда пришло невиданное тепло. 25 февраля столбик термометра перевалил за отметку +20, рассказали в программе «Плюс-минус».
Это, к слову, абсолютный температурный рекорд для Соединённого Королевства. Природа тут же отреагировала – в Лондоне расцвели вишни, нарциссы и крокусы.
Тем временем, Австралия пережила самое знойное лето за всю историю метеонаблюдений.
Несмотря на то, что в Южном полушарии сейчас тёплый сезон, температура, которая накрыла континент, считается нереально высокой – местами столбик термометра показывал +50. Средние показатели, по меньшей мере, превышают норму на 2 градуса.
За последние три месяца страна пережила всевозможные катаклизмы: наводнения в Квинсленде, потоп в Сиднее, пожары в Тасмании, смог и песчаную бурю в Виктории. Со слов метеорологов, австралийцам расслабляться не стоит, впору готовиться к необычайно засушливой и горячей осени.
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