В Лондоне расцвели вишни, а в Австралии было +50: природные аномалии 2019 года

Погодная арифметика Великобритании, кажется, дала сбой. Туда пришло невиданное тепло. 25 февраля столбик термометра перевалил за отметку +20, рассказали в программе «Плюс-минус». Это, к слову, абсолютный температурный рекорд для Соединённого Королевства. Природа тут же отреагировала – в Лондоне расцвели вишни, нарциссы и крокусы.

Тем временем, Австралия пережила самое знойное лето за всю историю метеонаблюдений. Несмотря на то, что в Южном полушарии сейчас тёплый сезон, температура, которая накрыла континент, считается нереально высокой – местами столбик термометра показывал +50. Средние показатели, по меньшей мере, превышают норму на 2 градуса.