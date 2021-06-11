«Такая месть за заключение Романа Протасевича». В Польше задержан журналист Януш Недзвецкий

Томаш Янковский, политолог (Польша):

Он очень часто говорил о том, что в Польше демократия, как в эре колониализма. Несколько месяцев назад он вместе со мной был на ОНТ, белорусском телевидении, когда мы разговаривали о том, что в Польше, к сожалению, сейчас такая реабилитация фашизма, и просто убийцы белорусов сейчас герои для польского правительства. Я знаю, потому что я говорил с его девушкой, что, когда его задержали, он сказал, что его заключение – это такая месть за заключение Романа Протасевича. Потому что он тоже хотел сохранить Беларусь, он знал все о Беларуси, честно писал, честно говорил о Беларуси, но не так, как СМИ в Польше.