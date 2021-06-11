«Такая месть за заключение Романа Протасевича». В Польше задержан журналист Януш Недзвецкий

Новости Польши. В Польше задержан журналист и правозащитник Януш Недзвецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальная причина ареста – шпионаж в пользу России.
Новости Польши. В Польше задержан журналист и правозащитник Януш Недзвецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальная причина ареста – шпионаж в пользу России.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Однако его окружение убеждено, что причина кроется абсолютно в другом и связана с его политическими убеждениями. Дело в том, что Януш Недзвецкий открыто поддерживал Беларусь, честно писал и говорил о нашей стране, что явно было невыгодно для официальной Польши. Подробнее о ситуации рассказал друг и коллега журналиста политолог Томаш Янковский.
Томаш Янковский, политолог (Польша):
Он очень часто говорил о том, что в Польше демократия, как в эре колониализма. Несколько месяцев назад он вместе со мной был на ОНТ, белорусском телевидении, когда мы разговаривали о том, что в Польше, к сожалению, сейчас такая реабилитация фашизма, и просто убийцы белорусов сейчас герои для польского правительства. Я знаю, потому что я говорил с его девушкой, что, когда его задержали, он сказал, что его заключение – это такая месть за заключение Романа Протасевича. Потому что он тоже хотел сохранить Беларусь, он знал все о Беларуси, честно писал, честно говорил о Беларуси, но не так, как СМИ в Польше.
Юлия Алексеюк:
По фальшивому обвинению в «шпионаже» журналисту Недзвецкому грозит до 10 лет лишения свободы.