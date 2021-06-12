Прямой эфир

Великобритания празднует официальный день рождения королевы. Александр Лукашенко направил поздравления

12 июня 2021 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Великобритании национальный праздник – официальный день рождения королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания празднует официальный день рождения королевы. Александр Лукашенко направил поздравления-1

Дело в том, что у британского монарха сразу два таких праздника: фактический – 21 апреля – и официальный, который жители отмечают в одну из суббот июня.

Великобритания празднует официальный день рождения королевы. Александр Лукашенко направил поздравления-4

Обычно в этот день в стране проходят массовые гулянья, королева выступает на балконе Букингемского дворца, вся монаршая семья наблюдает за парадом. В 2021 году шествие состоится в Виндзоре. С национальным праздником Елизавету II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Беларусь-Великобритания # Елизавета II # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Такая месть за заключение Романа Протасевича». В Польше задержан журналист Януш Недзвецкий
11 июня 2021 14:02

«Такая месть за заключение Романа Протасевича». В Польше задержан журналист Януш Недзвецкий

В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты
11 июня 2021 12:37

В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты

Наводнение в Австралии: без электричества остались более 160 тысяч человек
11 июня 2021 11:50

Наводнение в Австралии: без электричества остались более 160 тысяч человек