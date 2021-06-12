Великобритания празднует официальный день рождения королевы. Александр Лукашенко направил поздравления

Новости Великобритании. В Великобритании национальный праздник – официальный день рождения королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что у британского монарха сразу два таких праздника: фактический – 21 апреля – и официальный, который жители отмечают в одну из суббот июня.