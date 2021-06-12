Великобритания празднует официальный день рождения королевы. Александр Лукашенко направил поздравления

Новости Великобритании. В Великобритании национальный праздник – официальный день рождения королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Великобритании национальный праздник – официальный день рождения королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что у британского монарха сразу два таких праздника: фактический – 21 апреля – и официальный, который жители отмечают в одну из суббот июня.
Обычно в этот день в стране проходят массовые гулянья, королева выступает на балконе Букингемского дворца, вся монаршая семья наблюдает за парадом. В 2021 году шествие состоится в Виндзоре. С национальным праздником Елизавету II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.