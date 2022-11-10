В Париже транспортный коллапс – работники компании по перевозкам устроили массовую забастовку

Новости Франции. Из-за массовой забастовки сотрудников компании, осуществляющей пассажирские перевозки, в Париже возник транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там практически полностью не работает общественный транспорт.

Семь линий столичной подземки закрыты, на других движение поездов осуществляется только в часы пик. Сокращено и количество автобусов на маршрутах. Парижане вынуждены пересесть на личный транспорт, в результате чего на дорогах образовались пробки общей протяженностью почти 300 километров. Протестующие требуют улучшений условий труда, повышения зарплат, а также найма новых сотрудников для снижения рабочей нагрузки.