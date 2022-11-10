Прямой эфир

В Париже транспортный коллапс – работники компании по перевозкам устроили массовую забастовку

10 ноября 2022 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Из-за массовой забастовки сотрудников компании, осуществляющей пассажирские перевозки, в Париже возник транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там практически полностью не работает общественный транспорт.  

В Париже транспортный коллапс – работники компании по перевозкам устроили массовую забастовку-1

Семь линий столичной подземки закрыты, на других движение поездов осуществляется только в часы пик. Сокращено и количество автобусов на маршрутах. Парижане вынуждены пересесть на личный транспорт, в результате чего на дорогах образовались пробки общей протяженностью почти 300 километров. Протестующие требуют улучшений условий труда, повышения зарплат, а также найма новых сотрудников для снижения рабочей нагрузки.  

# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подорожало всё – за год цены в Латвии выросли почти на 22%
10 ноября 2022 11:27

Подорожало всё – за год цены в Латвии выросли почти на 22%

Протесты в Молдове не стихают. Пикет организовали у отеля, где остановилась председатель Еврокомиссии
10 ноября 2022 11:26

Протесты в Молдове не стихают. Пикет организовали у отеля, где остановилась председатель Еврокомиссии

Жители Бельгии устроили забастовку – в правительстве протестующих не поняли
10 ноября 2022 09:08

Жители Бельгии устроили забастовку – в правительстве протестующих не поняли