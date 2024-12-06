Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Мы же понимаем, что это все смешно. Они, конечно, могут рассуждать, подходить к этому вопросу философски, но у нас есть доказательства, есть факты, есть раскопки, есть Генеральная прокуратура, которая проводит сейчас уголовное дело по геноциду белорусского народа в период Великой Отечественной войны. И мы все это хорошо видим. Безусловно, им выгодно говорить, что ну конечно, нет, никто никому не «сдраздил». Да, у них есть какая-то своя правда. А что они еще могут сказать в свое оправдание? У них нет других. Они могут просто бла-бла-бла. А где факты? Вот где факты? Вот сказать, что этот человек, например, его заставили конвоировать евреи. Или может быть, его заставили для сохранения его жизни. Ну хорошо, здесь ещё можно как-то подумать, да? Но когда они просто говорят: он был философом, поэтому он рисовал красные кресты на заборе у евреев. Это смешно просто сегодня. Не устану это повторять, что Лебедева: все события Великой Отечественной войны повторяются. И очень жаль, что всех этих эсэсовцев, всех этих карателей не расстреляли тогда, на Нюрнберге. Очень жалко, что у них появилась возможность бежать в Канаду, в Аргентину, что у них появилась возможность работать на ЦРУ, впоследствии и на НАТО. А так они свои знания после этого взяли и передавали. И опыты на людях передали кому? ЦРУ и НАТО. В том числе психологическое воздействие – все это сейчас применяется на нас.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вернер фон Браун ракеты, которые делал для Гитлера, он потом вполне себе их делал для США.

Ксения Лебедева:

Конечно. Так много технологий. Информация вся передавалась. И именно для ЦРУ, для НАТО были важны эти люди, которые сбежали тогда с постсоветского пространства, особенно из Прибалтики. Им была важна информация, которую они им рассказывали. Как они убивали людей, как они их сжигали, как они. Поэтому это для них, конечно, прям кладезь знаний. Поэтому вот этот сейчас сидит и рассказывает, и пытается их оправдать. Да никогда в жизни наши белорусские люди не поверят во все это. Потому что у каждого в семье кто-то погиб в период Великой Отечественной войны.

И каждого они помнят. И мы помним. Поэтому вот эти вот сказки пусть они рассказывают дурачкам, которые перестали читать книги, которые не помнят своей истории, которых они пытались переубедить и перевоспитать до 2020 года. Потому что 2020 год – он дал нам определенный рывок. У нас ренессанс патриотизма. Поэтому сегодня люди совершенно иначе смотрят на эти события. Слава богу.

Григорий Азаренок:

Но ты видишь, как целую страну Украину свели с ума?

Ксения Лебедева:

Это другое. Потому что власть там была другая совершенно. Президенты у них менялись, как перчатки, за весь этот период после распада советской власти. И хорошо, что у нас был Лукашенко. Поэтому он все сберег, приумножил. И слава богу. Потому что действительно нельзя строить новые замки, разрушив старые. Ты сначала построй, а потом подумаешь, что делать со старым. Иначе никак. Что касается гуманитарного образования, так это сегодня самое важное, потому что это владение умами людей, которые живут у нас в Беларуси.

