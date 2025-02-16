Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС

Президентом Франции Эммануэлем Макроном принято решение в экстренном порядке созвать саммит для лидеров стран-членов ЕС, пишет РИА Новости.

Встреча пройдет 17 февраля в Париже. Как заявлено, обсуждению подлежат вызовы, которые бросил президент США Дональд Трамп.

Точное количество участников переговоров не объявлено. Есть вероятность, что в Париж прибудет небольшая группа европейских лидеров.