США готовы ослабить санкции в отношении Беларуси – NYT

Соединенные Штаты Америки могут ослабить санкции против Республики Беларусь, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.

В материале изложена информация, полученная газетой от неназванных источников.

Сообщается, что заместителем помощника государственного секретаря США Кристофером Смитом в ходе встречи с дипломатами ЕС, состоявшейся 13 февраля в Вильнюсе, было сделано заявление о подготовке к заключению «большой сделки с Минском».

Официально данная информация не подтверждена.