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США готовы ослабить санкции в отношении Беларуси – NYT

16 февраля 2025 09:37
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Соединенные Штаты Америки могут ослабить санкции против Республики Беларусь, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.

США готовы ослабить санкции в отношении Беларуси – NYT-1

Фото: Pinterest

В материале изложена информация, полученная газетой от неназванных источников.

Сообщается, что заместителем помощника государственного секретаря США Кристофером Смитом в ходе встречи с дипломатами ЕС, состоявшейся 13 февраля в Вильнюсе, было сделано заявление о подготовке к заключению «большой сделки с Минском».

Официально данная информация не подтверждена.

# Международная политика

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