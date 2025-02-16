США готовы ослабить санкции в отношении Беларуси – NYT

Соединенные Штаты Америки могут ослабить санкции против Республики Беларусь, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.
Соединенные Штаты Америки могут ослабить санкции против Республики Беларусь, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.
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В материале изложена информация, полученная газетой от неназванных источников.
Сообщается, что заместителем помощника государственного секретаря США Кристофером Смитом в ходе встречи с дипломатами ЕС, состоявшейся 13 февраля в Вильнюсе, было сделано заявление о подготовке к заключению «большой сделки с Минском».
Официально данная информация не подтверждена.