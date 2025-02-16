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Bloomberg: Трамп и Путин могут встретиться в конце февраля

16 февраля 2025 10:13
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Представители РФ и США проведут встречу в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Bloomberg: Трамп и Путин могут встретиться в конце февраля-1

Фото: Pinterest

В материале указано, что целью встречи станет подготовка возможных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться уже в конце февраля.

Стороны должны согласовать дату до начала священного месяца Рамадан, поясняет агентство.

# Международная политика

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