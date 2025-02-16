Bloomberg: Трамп и Путин могут встретиться в конце февраля

Представители РФ и США проведут встречу в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В материале указано, что целью встречи станет подготовка возможных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться уже в конце февраля.

Стороны должны согласовать дату до начала священного месяца Рамадан, поясняет агентство.